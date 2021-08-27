Медалей уже 7: Україна виборола друге "золото" і ще два "срібла" на Паралімпіаді

Українська спортсменка Маріанна Шевчук виборола друге "золото" на Паралімпіаді в Токіо. Крім того, ще двоє українців вибороли "срібло", повідомляє РБК-Украина.

25-річна Мар'яна Шевчук виграла нагороду в жіночому паверліфтингу.

Крім того, "срібло" вибороли Катерина Денисенко у змаганні з плавання на дистанції 100 метрів на спині, а також Сергій Кліпперт в плаванні на спині серед спортсменів з порушенням зору (клас S12).

Станом на сьогодні, це вже 7 медалей українців на цій Олімпіаді.

Раніше Єгор Дементьєв виграв "бронзову" медаль в індивідуальній гонці переслідування (4000 м) на велотреку, а Юлія Іваницька стала бронзовим призером у дзюдо.

Також медалі принесли Україні Юлія Павленко (стрибки в довжину) та Владислав Білий (метання спису).

Автор: Анастасія Рокитна