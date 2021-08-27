Держрегулювання: бензини і ДП подешевшали в роздробі

Сьогодні, 27 серпня, середня ціна по країні бензину А-92 знизилася на 17 коп./л і склала 28,92 грн/л, бензин А-95 подешевшав на 21 коп./л - до 29,75 грн/л, а дизельне паливо - на 13 коп./л, до 27,96 грн/л, повідомляє Enkorr.

Зниження цін стало результатом коригування вартості палив відповідно до постанови уряду про граничну торговельну націнку.

За даними щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95», на зміну граничних цін відреагували мережі Shell і KLO. Компанії знизили ціну на дизельне паливо на 53 і 65 коп./л, до 28,11 і 27,89 грн/л відповідно. «Двійка» та «п'ятірка» звичайних марок на станціях цих мереж подешевшали на 1-1,14 грн/л.

SOCAR опустив ціну тільки на бензини: А-92 подешевшав до 29,98 грн/л, А-95 - до 30,53 грн/л. Всі види палива подешевшали на 50 коп./л на станціях мережі UPG.

Такі мережі як «БРСМ-Нафта», «Паралель», «Автотранс», «Нефтек», BVS, «Рур груп», «Олас» та ін. знизили ціни на паливо в межах 0,25-1,2 грн/л .