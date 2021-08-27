В Україні анонсували розділ про посмертне донорство у додатку "Дії"

Міністерство цифрової трансформації та Міністерство охорони здоров'я спільно працюють над створення у додатку "Дія" нового розділу про посмертне донорство, повідомляє УНІАН.

Про це заявили у пресслужбах міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка та Мінцифри.

Зокрема, у МОЗ розповіли, що ведеться робота над тим, аби створити у додатку "Дія" окремий розділ, у якому громадяни зможуть залишити згоду на посмертне донорство.

Водночас у пресслужбі голови МОЗ не надали подробиць, оскільки технічно цей розділ ще незавершений.

При цьому, радник віцепрем'єр-міністра України - міністра цифрової трансформації Олеся Діденко зазначила, що така ідея тільки обговорюється в Кабінеті міністрів.