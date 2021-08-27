Таліби запропонували Туреччині взяти на себе управління аеропортом Кабула
Рух "Талібан" запропонував Туреччині здійснювати управління аеропортом імені Хаміда Карзая в Кабулі, про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, повідомляє "Интерфакс".
"Талібан" запропонував Туреччині управління аеропортом Кабула, однак в Анкарі поки не ухвалили рішення з даного питання", - наводить видання слова президента.
Ердоган додав, що Туреччина оцінює можливість проведення переговорів з талібами
"і не має наміру запитувати у кого-небудь, де і які переговори вести".
Президент Туреччини заявив, що евакуація контингенту ЗС Туреччини, що несе службу в Афганістані, триває і завершиться в найкоротші терміни.
Ердоган засудив серію терактів в Кабулі, що відбулися напередодні і забрали життя близько 100 осіб, назвав подію трагедією.
"Туреччина засуджує трагедію, масштабний теракт, що мав місце напередодні в Кабулі", - заявив турецький лідер.
Напередодні агентство "Анадолу" з посиланням на Ібрагіма Калина - прес-секретаря Ердогана - повідомило, що Анкара пропонує взяти на себе управління і забезпечення безпеки в міжнародному аеропорту Кабула після виведення іноземних військ з Афганістану
"У разі досягнення домовленості з даної теми, ми продовжимо надавати там цю послугу", - цитувало агентство Калина.
Він зазначив, що це
"піде як на благо Афганістану і перехідному процесу в цій країні, так і новому сформованому уряду в майбутньому".
"Тому що для того, щоб отримати визнання на міжнародному рівні, новий афганський уряд повинен забезпечити безпеку повітряній гавані і її нормальному функціонуванню", - сказав Калин.
"Необхідно забезпечити безпеку в аеропорту. Чи буде це забезпечено з боку афганських сил "Талібану" або приватної охорони? Там обов'язково повинна бути створена структура безпеки. Не думаю, що таліби мають такий потенціал.
Вони теж, швидше за все, рано чи пізно звернуться за такою послугою. Тому що знають, наскільки це важливо. Ці деталі підлягають обговоренню. При наявності домовленості буде проведена робота в цьому напрямку", - сказав Калин.