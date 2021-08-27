Таліби запропонували Туреччині взяти на себе управління аеропортом Кабула

Рух "Талібан" запропонував Туреччині здійснювати управління аеропортом імені Хаміда Карзая в Кабулі, про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, повідомляє "Интерфакс".

"Талібан" запропонував Туреччині управління аеропортом Кабула, однак в Анкарі поки не ухвалили рішення з даного питання", - наводить видання слова президента.

Ердоган додав, що Туреччина оцінює можливість проведення переговорів з талібами "і не має наміру запитувати у кого-небудь, де і які переговори вести".

Президент Туреччини заявив, що евакуація контингенту ЗС Туреччини, що несе службу в Афганістані, триває і завершиться в найкоротші терміни.

Ердоган засудив серію терактів в Кабулі, що відбулися напередодні і забрали життя близько 100 осіб, назвав подію трагедією.

"Туреччина засуджує трагедію, масштабний теракт, що мав місце напередодні в Кабулі", - заявив турецький лідер.

Напередодні агентство "Анадолу" з посиланням на Ібрагіма Калина - прес-секретаря Ердогана - повідомило, що Анкара пропонує взяти на себе управління і забезпечення безпеки в міжнародному аеропорту Кабула після виведення іноземних військ з Афганістану

"У разі досягнення домовленості з даної теми, ми продовжимо надавати там цю послугу", - цитувало агентство Калина.

Він зазначив, що це "піде як на благо Афганістану і перехідному процесу в цій країні, так і новому сформованому уряду в майбутньому".

"Тому що для того, щоб отримати визнання на міжнародному рівні, новий афганський уряд повинен забезпечити безпеку повітряній гавані і її нормальному функціонуванню", - сказав Калин.

"Необхідно забезпечити безпеку в аеропорту. Чи буде це забезпечено з боку афганських сил "Талібану" або приватної охорони? Там обов'язково повинна бути створена структура безпеки. Не думаю, що таліби мають такий потенціал.