Один працівник буде годувати кілька пенсіонерів - Мінфін

Через старіння населення в Україні існує ризик, що скоро один працюючий українець буде утримувати кількох пенсіонерів, тому вже зараз людям варто задуматися про пенсійні накопичення, повідомляє УНІАН.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко написав у Facebook.

"Вже зараз кількість пенсіонерів майже зрівнялася з кількістю працюючих, які сплачують внески ЄСВ. Темпи старіння населення такі, що кількість працюючих буде постійно скорочуватися, а кількість пенсіонерів – зростати. Це створює ризик, що на одного працюючого припадатиме кілька пенсіонерів. Саме тому тим, кому зараз 40 років, вже треба думати про пенсійні накопичення" , - написав міністр.

За словами Марченка, існуючу зараз в Україні солідарну систему вигадали в 19 столітті, і вона схожа на фінансову піраміду, коли велика кількість працездатного населення фінансує пенсіонерів.

"Солідарна пенсійна система працює так: відрахування з вашої заробітної плати у вигляді єдиного соціального внеску надходять до Пенсійного фонду і відразу перерозподіляються і виплачуються нинішнім пенсіонерам. Накопичувальна система - відрахування з вашої зарплати акумулюються на вашому індивідуальному пенсійному рахунку. У підсумку ви отримаєте у вигляді накопичувальної пенсії всі внески плюс інвестиційний дохід" , - написав Марченко.

Міністр додав, що накопичувальна пенсія виплачуватиметься додатково до солідарної та не зменшуватиме її розмір.