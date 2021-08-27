Один працівник буде годувати кілька пенсіонерів - Мінфін
Через старіння населення в Україні існує ризик, що скоро один працюючий українець буде утримувати кількох пенсіонерів, тому вже зараз людям варто задуматися про пенсійні накопичення, повідомляє УНІАН.
Про це міністр фінансів Сергій Марченко написав у Facebook.
"Вже зараз кількість пенсіонерів майже зрівнялася з кількістю працюючих, які сплачують внески ЄСВ. Темпи старіння населення такі, що кількість працюючих буде постійно скорочуватися, а кількість пенсіонерів – зростати. Це створює ризик, що на одного працюючого припадатиме кілька пенсіонерів. Саме тому тим, кому зараз 40 років, вже треба думати про пенсійні накопичення", - написав міністр.
За словами Марченка, існуючу зараз в Україні солідарну систему вигадали в 19 столітті, і вона схожа на фінансову піраміду, коли велика кількість працездатного населення фінансує пенсіонерів.
"Солідарна пенсійна система працює так: відрахування з вашої заробітної плати у вигляді єдиного соціального внеску надходять до Пенсійного фонду і відразу перерозподіляються і виплачуються нинішнім пенсіонерам. Накопичувальна система - відрахування з вашої зарплати акумулюються на вашому індивідуальному пенсійному рахунку. У підсумку ви отримаєте у вигляді накопичувальної пенсії всі внески плюс інвестиційний дохід", - написав Марченко.
Міністр додав, що накопичувальна пенсія виплачуватиметься додатково до солідарної та не зменшуватиме її розмір.
"Ми говоримо про етапність пенсійної реформи, про залучення державної інституції спочатку, щоб мінімізувати ризики. Наша мета зараз - створити умови для пенсійних накопичень для всіх громадян. Пенсійна реформа повинна нарешті відбутися не тільки на папері", - резюмував глава Мінфіну.