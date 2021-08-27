У Криму кандидат в депутати Держдуми втік з теледебатів

В окупованому РФ Криму член партії Справедлива Росія - За правду Олег Северненко, який намагається потрапити до Держдуми, втік з теледебатів.

Відео з політиком було оприлюднено в соцмережах.

Виступ Северненко тривав близько 15 секунд, за які він встиг сказати, що "Росія на сьогоднішній день є найбагатшою країною зі своїми природними ресурсами", які "як би використовуються, продаються... продаються...", після чого перервався і заявив, що не може продовжувати .