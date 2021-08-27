У Криму кандидат в депутати Держдуми втік з теледебатів
В окупованому РФ Криму член партії Справедлива Росія - За правду Олег Северненко, який намагається потрапити до Держдуми, втік з теледебатів.
Відео з політиком було оприлюднено в соцмережах.
Виступ Северненко тривав близько 15 секунд, за які він встиг сказати, що
"Росія на сьогоднішній день є найбагатшою країною зі своїми природними ресурсами", які
"як би використовуються, продаються... продаються...", після чого перервався і заявив, що не може продовжувати .
"Прошу вибачення ...Можна я ...Я, чесно, перехвилювався, не зможу ...Можна зупинити ефір?" - прошепотів він, а потім просто покинув студію, незважаючи на вмовляння ведучої.