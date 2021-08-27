У Маріуполі помічниця виховательки крала золото у дітей

У Маріуполі викрили помічницю виховательки, яка знімала з дітей золоті прикраси, поки ті спали, повідомляє Україна 24.

Батьки спочатку вважали, що діти втрачають свої прикраси, але потім, коли зниклих речей стало занадто багато, звернулися в поліцію. Чотири факти правоохоронці вже підтвердили. Помічниця виховательки, як виявилося, вже мала судимість за майнові злочини. Тепер їй загрожує до 5 років за гратами.

"Встановлено, що жінка знімала прикраси, поки діти спали, і потім збувала їх. В даний час жінці повідомлено про підозру у вчиненні 4 злочинів", - розповіла прес-секретар Центрального відділу поліції Маріуполя Мирослава Попова.

Як в садочку з дітей знімали золото, тепер жваво обговорюють жителі міста. У соцмережах більшість звинувачують навіть не злодійку, не адміністрацію закладу, а батьків. Мовляв, навіщо дитині золоті сережки або ланцюжки з хрестиками.

В якому саме саду працівниця обкрадала дітей, схоже, велика таємниця. Цього не говорять ні в поліції, ні в департаменті освіти. Однак журналістам вдалося з'ясувати, що жінку звільнили, тільки піднявся скандал. Зараз справа передана до суду. Незабаром оголосять вирок.