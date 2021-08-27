СБУ викрила "інтернет-агентів" РФ, що займалася дискредитацією "Кримської платформи"

СБУ заявляє про викриття інтернет-агентів, що діяли в інтересах РФ і поширювали в мережі інформацію, зокрема, спрямовану на дискредитацію "Кримської платформи".

Про це йдеться в заяві﻿ Служби безпеки України.

"За завданням своїх "кураторів" зловмисники закликали через соцмережі до захоплення влади та зміни меж державного кордону нашої країни. Окрім цього, російські спецслужби відпрацьовували агентам цільові інформаційні завдання із дискредитації "Кримської платформи", її учасників та результатів" , – йдеться в повідомленні.

За таку діяльність підозрювані отримували винагороду через російські платіжні системи, що заборонені в Україні.

"Встановлено, що до складу ворожого осередку входило декілька місцевих жителів. Інформацію для своїх "публікацій" вони отримували з пропагандистських інтернет-ресурсів РФ, а також сайтів незаконних збройних формувань так званих "Л/ДНР" , – додали в спецслужбі.

Одному з організаторів групи правоохоронці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України. Матеріали справи передано до суду.

Також в СБУ повідомили про те, що було засуджено двох інтернет-агентів, які виконували завдання своїх "кураторів" з території Дніпропетровської та Хмельницької областей.