В ОП розповіли, чи перенесуть зустріч Зеленського і Байдена
На тлі подій в Афганістані стали з'являтися чутки про можливе перенесення зустрічі Володимира Зеленського та Джо Байдена, яка має відбутися 31 серпня, повідомляє Вести.
Прессекретар президента Сергій Никифоров прокоментував таку можливість.
Никифоров не дав чіткої відповіді на питання про можливе перенесення дати, але погодився, що фокус уваги зараз дійсно змістився з українських питань:
"Фокус трохи змістився, це правда. Але він змістився для обох країн однаково. І у Украині, і у США з'явилася нова точка дотику - евакуація людей з Афганістану. Україна зараз один з активних гравців в цій ситуації. Вчора (26 серпня - ред.) ми вивезли чергову велику групу людей, але інформацію про цей рейс поки не поширюємо. Так що навіть у такій ситуації президентам буде про що поговорити", - розповів Никифоров.