В ОП розповіли, чи перенесуть зустріч Зеленського і Байдена

На тлі подій в Афганістані стали з'являтися чутки про можливе перенесення зустрічі Володимира Зеленського та Джо Байдена, яка має відбутися 31 серпня, повідомляє Вести.

Прессекретар президента Сергій Никифоров прокоментував таку можливість.

Никифоров не дав чіткої відповіді на питання про можливе перенесення дати, але погодився, що фокус уваги зараз дійсно змістився з українських питань: