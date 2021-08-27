Експерти спрогнозували зростання цін в наступному році

Реальний ВВП України у 2022 році може зрости на 3,5%, свідчать дані макроекономічного прогнозу аналітичного відділу "Альфа-Банку", повідомляє УНИАН.

Як відзначили аналітики, попри відверто слабкий показник зростання реального ВВП в II кварталі лише на 5,4% Р/Р, можна спостерігати відновлення споживчого попиту до передкоронавірусного рівня і його перевищення.

Високі ціни на сировинні товари розігнали український експорт та суттєво посилили фінансові результати низки галузей. У III кварталі економіка отримає додатковий імпульс завдяки рекордному врожаю, фінансово посиленого додатковим стрибком цін на аграрну продукцію України.

"Однак відновлення української економіки залишається сконцентрованим насамперед на споживчій компоненті. Попри поліпшення ділових очікувань і значне посилення фінансових результатів бізнесу в першому півріччі 2021 року, інвестиційна активність залишалася слабкою. Недостатній обсяг інвестицій є однією з причин помірних очікувань зростання української економіки у 2022 році та на подальшу перспективу. Згідно з базовою траєкторією прогнозу, у 2022 році реальний ВВП України зросте на 3,5%" , - сказано в прогнозі.

При цьому, за даними аналітиків банку, активний споживчий попит і високі ціни зовнішніх ринків підживлюють високу інфляцію в Україні.

"Згідно з нашим базовим прогнозом, зростання індексу споживчих цін (ІСЦ) в річному вимірі буде зберігатися на рівні 10-11% до кінця 2021 року. Потужні інфляційні процеси виведуть обсяг ВВП за позначку 5 трлн грн вже у 2021 році. Для відчуття масштабу подій: позначка в 4 трлн грн була подолана лише недавно, у 2020 році" , - йдеться в повідомленні.

Згідно з базовим сценарієм, Динаміка ІСЦ протягом 2022 року зберігатиметься вище цільового діапазону Національного банку України, який визначений як 4-6%.