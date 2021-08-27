Чубаров попередив, що РФ не пробачить країнам участь в "Кримській платформі"

Російська Федерація не створить суттєвих проблем для країн-учасниць "Кримської платформи", але використовуватиме кожну можливість для помсти, повідомляє Новое время.

У цьому переконаний голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

"Зараз Росія не в такому стані, щоб відкрито і масовано створювати суттєві проблеми для країн-учасниць Кримської платформи. Але ми знаємо, що в традиціях цього режиму — найбільш недостойні методи. Вони будуть мститися, це правда. При перших можливостях вони нагадуватимуть країнам-учасникам, що вони їх не послухалися. І тому треба відстежувати такі моменти і переводити їх у відповідні колективні дії міжнародної спільноти. Не можна ніяк допускати поодиноких випадків ефективної помсти з боку Росії" , — зазначив Чубаров.

Також голова Меджлісу додав, що РФ впливала на країни, які мали стати учасниками обговорення кримського питання та намагалася їх шантажувати.

"Є декілька випадків, коли країни утрималися від участі [у Кримській платформі]. Ми знаємо ці країни і розуміємо, що в них є свої регіональні проблеми, вирішення чи, навпаки, напруження яких залежить від Росії. Росія там може впливати, і тому ці країни утрималися.