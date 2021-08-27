Чи можна схуднути за допомогою напою Proffee - нового тренда TikTok

Популярні соціальні мережі постійно підкидають що-небудь новеньке. Так, останнє захоплення, яке зацікавило мільйони користувачів TikTok - це кава, змішана з протеїном, відома як proffee, повідомляє Країна здоров'я.

Щоб приготувати цей напій, треба покласти в каву кубики льоду, а потім додати протеїн, який найкраще змішувати саме з холодним напоєм. До того ж, як і в будь-яку чашку кави, можна покласти спеції, вершки, цукор, молоко.

Навіщо це треба? Як пояснила американський дієтолог Кері Ганс, протеїн, або інакше білок, допомагає підтримувати і нарощувати м'язи, виробляти необхідні ферменти і гормони, формувати тканини і органи людини.

﻿Що стосується кількості протеїну на чашку кави, то в середньому дієтолог рекомендує одну мірну ложку, або не менше 20 грамів білка. При цьому вона радить стежити за складом протеїнової добавки, адже деякі бренди використовують сорбіт, що може викликати діарею.

- І все-таки я хочу сказати, що у цього напою є багато більш корисних альтернатив, багатих білком, таких як яйця, йогурт і тофу. Крім того, вибираючи цільні продукти, ви отримуєте безліч вітамінів і мінералів, яких немає в протеїні, - попередила Кері Ганс.

Існує думка, що поєднання спортивних бадьорів для нарощування м’язів та енергійного кофеїну підвищує рівень енергії та, що більш сумнівно, спалює більше калорій.

Однак лікарі та медичні експерти попереджають, що ця нова суміш може спричинити порушення серцевого ритму та надмірне споживання цукру.