Названі п'ять найгірших звичок натщесерце, шкідливі для здоров'я

Дієтолог закликала не пити каву і спиртне на голодний шлунок, а також відмовитися від жуйки і суперечок, повідомляє Корреспондент.

Індійський дієтолог Пуджа Махіджа перерахувала п'ять звичок, які шкідливі на голодний шлунок.

1. Так, Махіджа закликала відмовитися від вживання чаю і кави відразу ж після пробудження.

"Подумайте двічі, перш ніж пити чай або каву, прокинувшись зранку. Чашка кави може сильно підвищити рівень кислотності в шлунку" , - зазначила вона.

2. Також дієтолог не радить пити на голодний шлунок алкогольні напої. За його словами, спиртне без їжі дуже швидко потрапляє в кров і викликає сильне сп'яніння.

3. Ще одна шкідлива звичка - жувальна гумка натщесерце.

"Жуйка провокує виділення додаткової кількості шлункового соку, що негативно позначається на слизовій оболонці порожнього шлунку і може спровокувати запалення і виразку" , - пояснила Пуджа.

4. Крім того, він не рекомендує ходити за продуктами до їжі. Згідно з дослідженнями, голодні люди не тільки купують значно більше продуктів, ніж потрібно, але і схильні вибирати більш калорійну їжу.

5. Остання порада Махіджи - не вступати в суперечки на голодний шлунок, оскільки у голодної людини знижений рівень цукру в крові, і вона більше схильна до емоцій. Перед вирішенням важливих питань краще влаштувати здоровий перекус.