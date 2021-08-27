Соковите, ніжне, тане в роті: рецепти з салом

Сало - постійний житель в холодильнику кожного українця. Не обов'язково вживати його щодня. Лише іноді, о третій годині ночі, коли ніхто не бачить, відрізати маленький шматочок і, закривши очі, смакувати ніжне м'ясо... про це таємниче побачення можна писати оди і мемуари, повідомляє УНИАН.

Що можна з нього приготувати з сала?

Паштет з сала - як зробити самостійно

сало - 100 гр;

часник - 10 гр;

перець - за смаком;

кріп - 5 гр.

Сало нарізати невеликими шматочками, часник очистити, кріп помити і дрібно нашаткувати. У чашу блендера викласти всі інгредієнти, додати перець. Подрібнити сало до однорідної консистенції.

Сало в банку на зиму - бабусин рецепт

сало - 1 кг;

часник - 3 зубчики;

перець чорний і червоний мелений - щіпка;

сіль - 0.5 склянки;

лавровий лист - 2 шт.

Сало нарізати, поскоблити шкірку. Часником натерти кожен шматок. У тарілці змішати перці, обваляти сало в суміші. На дно банки викласти часник і лавровий лист, зверху утрамбувати сало. Прикрити кришкою і залишити в кімнаті на добу. Потім щільно закрити банку і прибрати в холодильник на 4 дні.

Страви з сала в духовці - рецепт копченостей

Рекомендуємо купувати сало з м'ясними прошарками

сало - 1 кг;

вода - 1 л;

сіль - 150 гр;

часник - 30 гр;

перець горошком - 5 шт;

гвоздика - 3 шт;

лавровий лист - 2 шт.

Нарізати сало на шматки приблизно 3-5 см в ширину. Взяти каструлю, влити в неї воду, посолити і закип'ятити. Часник очистити, дрібно нарубати і занурити у воду. Туди ж додати спеції. Прибрати маринад з вогню і дати охолонути.

Викласти сало в маринад і залишити в прохолодному місці на 2-4 дні. Після закінчення цього часу дістати сало, обтерти паперовими рушниками і дати полежати на повітрі пару годин.

Деко застелити фольгою, викласти жменю тирси. Поставити на самий нижній рівень. Включити духовку на 90°C і прогріти. Потім викласти сало на решітку, запікати 30 хвилин. Збільшити температуру до 125°C і запікати ще 15 хвилин.