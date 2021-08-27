У найближчі роки Україні може знадобитися близько 72 млн доз вакцини

На найближчі два роки (2022-2023 рр.) Україна може знадобитися близько 72 млн доз ковідной вакцини, прогнозує голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) Федір Лапій, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми обговорювали, що на 2022 й і 2023 роки Україні всього потрібно близько 72 млн доз вакцини від COVID-19. Ця цифра визначена дуже приблизно", - сказав Лапій.

Лапій зазначив, що "це не означає, що ми їх купуємо - це можлива потреба".

"Ми порахували, що якщо до кінця року ми охопимо вакцинацією 50% населення, то для досягнення 70% у 2022 році потрібно буде ще вакцинувати 20% населення. Ця цифра буде врахована при плануванні держбюджету і при можливих переговорах з виробниками", - сказав він .

Лапій зазначив, що якщо буде прийнято рішення про рутинну вакцинацію дітей від 12 років, то для цього може знадобитися близько 3,5 млн доз вакцини.

Він уточнив, що мова не йде тільки про вакцину Pfizer, в інструкції до якої передбачена можливість вакцинації дітей від 12 років.