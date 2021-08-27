Cashless у транспорті: як міста України переходять на е-квиток

Закон, який впроваджує електронні квитки в міському пасажирському транспорті, набув чинності ще у 2017-му. У червні цього року уряд ухвалив законопроєкт, яким затвердив форму, реквізити та відомості, що має містити е-квиток, повідомляє PaySpace Magazine.

Е-квиток – це єдиний квиток на основі безконтактної електронної пластикової карти, якою можна скористатися в автобусах, маршрутних таксі, тролейбусах, трамваях і метро. Оплатити за проїзд карткою напрочуд легко: достатньо піднести її до валідатора, встановленого в транспорті, і кошти буде знято. Контролери зі спецпристроями зможуть перевірити, чи сплатив пасажир за проїзд. Способи придбання і поповнення картки визначає міська влада на свій розсуд.

По суті сьогодні органи місцевого самоврядування самостійно вирішують, чи встановлювати автоматизовані системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті, а також те, як вони функціонуватимуть. Дехто вже скористався цією можливістю, а дехто пасе задніх.

Київ

Тестувати е-квиток у столиці почали ще з липня 2018-го. Восени 2019-го влада оголосила, що його введення відкладається на квітень 2020 року. Серед причин – неготовність метрополітену та проблеми з пільговиками, зокрема, незрозуміло, як компенсувати проїзд некиянам. Через обмеження, пов’язані з епідемією коронавірусу, нововведення знову перенесли – на 1 липня того ж року. Зрештою дату знову посунули – спершу до січня 2021-го, згодом до липня. Однак у липні цього року у КМДА заявили: запуск автоматизованої системи обліку проїзду для пасажирів, включаючи пільговиків з інших міст, відкладено на 2023 рік.

На сьогодні у столиці технологічно адаптована до системи е-квитка вся мережа комунального транспорту: 1326 одиниць наземного транспорту та 359 турнікетів у метро. Крім того, створено понад 4000 місць продажу е-квитка.

Наразі в Києві діють:

198 терміналів самообслуговування на зупинках наземного транспорту та 304 – на 52 станціях метрополітену, де можна купити або поповнити транспортну карту та придбати QR-квитки;

близько 1800 терміналів Easypay для поповнення картки;

близько 322 Т-кіосків, де можна придбати карту;

каси на 52 станціях метрополітену, де є можливість придбати чи поповнити транспортну карту, а також купити QR-квиток.

Окрім фізичних точок, купити поїздки можна у застосунку «Київ Цифровий». За номером та пін-кодом транспортну карту можна прив’язати до застосунку, щоб поповнювати її з банківської картки в будь-яку слушну мить. З екрана смартфона у «Київ Цифровий» можна оплатити проїзд QR-квитками. Таким чином, поки що у Києві е-квиток діє у метрополітені і транспорті «Київпастрансу».

Вінниця﻿

Вінницька міськрада прийняла рішення про введення автоматизованої системи обліку оплати за проїзд в електричному та автомобільному транспорті ще влітку 2018-го. Е-квиток у місті отримав назву “муніципальна картка вінничанина”. У транспорті встановили спеціальні валідатори, які зчитують інформацію з пластикових проїзних та видають квитанцію про сплату проїзду. З травня 2020-го безготівковий розрахунок діяв у трамваях, тролейбусах та муніципальних автобусах. А з червня цього року – і в маршрутних таксі. Гості міста можуть купити разові паперові квитки за готівку через мережу терміналів самообслуговування EasyPay. Вони дійсні упродовж 60 хв з моменту придбання. Вартість паперового квитка не відрізнятиметься від вартості електронного, але додатково включатиме комісію оператора – 1 грн.

Львів﻿

У Львові триває впровадження електронного квитка. З цією метою КП «Львівавтодор» уклало з ЄБРР кредитний договір на загальну суму 10,0 млн євро ще в кінці 2016-го.

Упродовж цього року міська влада планує:

запустити Центр обслуговування пасажирів;

отримати перші пільгові транспортні картки Леокарт;

здійснити тестовий монтаж системи на кожен тип транспортного засобу;

провести тестування та прийняття програмного забезпечення;

почати продаж електронних загальних та туристичних карт під час тестування оплати проїзду;

встановити системи на усі транспортні засоби – до кінця 2021 року.

Станом на 15 липня у місті 185 транспортних засобів обладнали валідаторами: 71 автобус, один електробус, 47 трамваїв та 66 тролейбусів.

Івано-Франківськ﻿

Нова система оплати проїзду в комунальному громадському транспорті Івано-Франківська запрацювала з березня 2020 року. Всього випустили 4 види карток “Галка”: загальну – для разової оплати за проїзд (нею також можна буде користуватись як проїзним на місяць); учнівську – для школярів (проїзд за цією карткою буде безкоштовний); студентську – зі знижкою для тих, хто вчиться у виші, та пільгову – для безкоштовного проїзду. З літа цього року містяни можуть поповнити картку “Галка” у терміналах “ПриватБанку” та у додатку “Приват24”. Головна перевага франківської системи — можливість робити пересадки і не платити за них. Так, після того, як пасажир приклав картку до валідатора, у нього є 30 хвилин, щоб зафіксувати поїздку в іншому транспорті безоплатно.

Житомир﻿

Житомир був першопрохідцем у запровадженні е-квитка. Його почали вводити ще до набуття чинності відповідним законом. Проект E-ticket у Житомирі міська рада реалізувала разом з ПриватБанком та Visa. На початок 2019 року 17% пасажирів комунального транспорту використовували електронні проїзні або безконтактні банківські карти, щоб оплатити проїзд. Також розрахуватися за проїзд у комунальному транспорті можна за допомогою QR-кодів, системи NFC. З 1 січня 2021 року з технічних причин розрахунок за проїзд у міському громадському транспорті за допомогою функції NFC тимчасово припинили, однак із середини червня відновили.

Для поповнення транспортної картки у Житомирі діють 24 пункти продажу на зупинках громадського транспорту. Також її можна поповнити онлайн у терміналах магазинів. На початку літа міська влада вирішила залучити інвестора для оновлення автоматизованої системи оплати проїзду, закупівлі валідаторів та реалізації разового квитка.

Біла Церква﻿

У Білій Церкві значна частина пасажирів сплачують за проїзд в тролейбусах електронними транспортними картками. З початку реалізації проєкту, з весни 2017 року, місто досягло високого рівня користування електронними квитками серед непільгових пасажирів на наземному транспорті – 40%. Електронну транспортну картку можна поповнювати без комісії не лише зі свого банківського карткового рахунку через сервіс на сайті КП «Тролейбусне управління», а й через мережу платіжних терміналів 2Click.

Тернопіль﻿

Систему оплати проїзду за допомогою безконтактних банківських карток та NFC-пристроїв у міському та приватному громадському транспорті запустили з лютого 2018-го. 68 одиниць міського комунального транспорту (65 тролейбусів та 3 автобуси) та перші 15 маршрутних таксі, що обладнані мобільними терміналами, були оновлені й отримали можливість прийому безготівкової оплати. Крім того, у 48 тролейбусах додатково встановлені стаціонарні валідатори з такою ж функціональністю. Поповнити е-квиток можна через “Портал Тернополянина”, у 39 пунктах продажу та поповнення, у 85 терміналах самообслуговування, а також на сайті easypay.ua.

Хмельницький

Е-квитки в місті вже доступні для проїзду в тролейбусах та автобусах “Електротрансу”. Придбати електронний квиток можна в магазинах, місцях продажу преси. Також є можливість скористатися разовим електронним квитком з QR-кодом, який можна придбати в терміналах. У місті діє кілька варіантів поповнення електронного квитка:

особистий кабінет на сайтах mycity.khm.gov.ua і www.gerc.ua;

термінали City 24 та iBox – їх більше 180.

Влада планує встановити у маршрутках та автобусах валідатори дещо іншого формату. Принцип їх роботи такий самий, що й у тролейбусів, однак знаходитимуться вони біля водія, а не в салоні. Очікується, що маршрутки перейдуть на е-квиток до кінця 2021 року.

Харків﻿

Е-квиток у трамваях і тролейбусах запустили з 1 грудня 2017-го. Метро в Харкові перейшло на E-ticket з березня 2020-го. Придбати е-квиток можна через спеціальні термінали, встановлені на зупинках наземного транспорту та у вестибюлях метро. У квітні цього року в автобусах почали встановлювати валідатори для оплати за допомогою електронного проїзного квитка. Також валідаторами оснащують маршрутки.