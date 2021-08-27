Україна переписала історію на Паралімпіаді: уже 500 медалей!

Україна на Паралімпійських іграх 2020 у Токіо переписала історію участі у цих змаганнях. Так, 27 серпня на тринадцятій для країни Паралімпіаді наші спортсмени здобули 500-ту медаль, повідомляє РБК-Украина.

Ювілейну медаль здобув 32-річний Сергій Кліпперт, який здобув "срібло" у плаванні на дистанції 100 метрів на спині. Цікаво, що для самого спортсмена це вже 13 медаль в його кар'єрі на Іграх.

Відзначимо, що з 500 медалей - 388 українці завоювали на літніх Паралімпіадах, 112 - на зимових. З них усіх - 153 золоті, 164 срібні та 183 бронзові.

Скільки медалей виборювали українці на Паралімпійських іграх:

Атланта 1996 (літні): 1 "золото", 4 "срібла" і 2 "бронзи"

Нагано 1998 (зимові): 3+2+4

Сідней 2000 (літні): 3+20+14

Солт-Лейк-Сіті 2002 (зимові): 0+6+6

Афіни 2004 (літні): 24+14+19

Турин 2006 (зимові): 7+9+9

Пекін 2008 (літні): 24+18+32

Ванкувер 2010 (зимові): 5+8+6

Лондон 2012 (літні): 32+24+28

Сочі 2014 (зимові): 5+9+11

Ріо-де-Жанейро 2016 (літні): 41+37+39

Пхьончхан 2018 (зимові): 7+8+8

Станом на 27 серпня 2021 року під час Паралімпіади у Токіо наші спортсмени здобули вже 16 нагород - 2 "золота", 9 срібних медалей і 5 бронзових.﻿