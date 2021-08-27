В Україні почалася нова хвиля COVID-19: чи буде локдаун

Нового локдауна в Україні можна буде уникнути. Про це заявив лікар-імунолог Андрій Волянський, повідомляє Україна 24.

"Можливо, вдасться уникнути локдауна завдяки тому, що протягом весняної хвилі вже значна кількість українців було інфікована і перехворіла. Ми припускаємо, що на сьогоднішній день близько 40% населення України має антитіла, і швидше за все, для них ще одне інфікування неможливо реальним", - сказав він.

За словами лікаря, в Україні вже настала нова хвиля захворюваності.

"Хвилі не буде в жовтні або листопаді, вона вже почалася. Вчорашні 66 летальних випадків і більше 2 тисяч нових інфікованих про це красномовно говорять - хвиля вже наступила, і найближчим часом буде значне зростання. Але з огляду на вищесказане є шанси, що вона буде м'якшою" , - сказав він.

Додамо, за даними Центру громадського здоров'я 26 серпня 2021 в Україні зафіксовано 2032 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19. З них дітей - 127, медпрацівників - 46. Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. З початку кампанії проведено всього 8 636 045 щеплень.

Раніше відомий лікар-кардіохірург Борис Тодуров заявив, що Україна повинна бути готовою не тільки до нової хвилі коронавірусу, але і до можливих спалахів інших інфекційних захворювань.