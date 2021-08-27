На вершині Говерли організували стихійну торгівлю

Дрібні підприємці організували на вершині найвищої гори України Говерли стихійну торгівлю, повідомляє Новое время.

Про це у себе у Facebook розповів користувач Віктор Кулик, опублікувавши відповідне фото.

На ньому видно, що, піднявшись на вершину, туристи можуть купити собі різноманітні напої в алюмінієвих банках і пластикових пляшках, шоколадні батончики та іншу продукцію.

"Ні, це не центральний ринок, це гора Говерла!" , — написав Кулик в описі до фото.

Його обурення розділили й інші користувачі, проте знайшлися й ті, хто нічого страшного у торгівлі на горі не бачать.

Похід на Говерлу є одним з найпопулярніших туристичних маршрутів України і щорічно на неї піднімаються тисячі людей, які у підсумку залишають після себе на території заповідника купи сміття.