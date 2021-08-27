Туреччина хоче уникнути закриття кордонів

Збільшення випадків захворювання коронавірусною інфекцією може привести до нового закриття кордонів для туристів. Щоб уникнути цього, необхідно вводити обмежувальні заходи, повідомляє Вести.

Статистика показує, що Туреччині вдалося зберегти високий потік туристів з-за кордону - тільки в серпні країну відвідали майже 2,5 мільйона мандрівників.

Однак, фахівці відзначають, що існуючі заходи та обмеження не здатні стримати поширення вірусу, що, в свою чергу, негативно позначиться на туристичній галузі.

Учасники засідання зійшлися на думці, що Туреччині необхідна масова вакцинація і суворе дотримання обмежувальних правил для подолання кризи.