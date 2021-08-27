АМКУ оштрафував дві компанії майже на 1 млн гривень

Антимонопольний комітет України (АМКУ) визнав компанію "Кілівент" і "БЦ Сервіс" причетними до порушення конкурентного законодавства під час участі в електронних торгах на "СЕТАМ".

Регулятор наклав на підприємства штрафи загальною сумою 917 млн грн.﻿ Відповідне рішення було прийнято на засіданні комітету 26 серпня, повідомляє прес-центр АМКУ.

Йдеться про аукціон, який в 2018 році оголосив державний Укргазбанк. На торги були виставлені дві квартири загальною площею 5 282 кв. м. в Печерському районі Києва. Стартова ціна цього лота становила 54,4 млн грн.