Зеленський привітав Санду з Днем незалежності Молдови

Зеленський привітав Санду з Днем незалежності Молдови

Президент України Володимир Зеленський привітав президента Молдови Маю Санду з 30-ю річницею незалежності Молдови.

Про це він написав﻿ у Twitter.

"Вітаю пані Маю Санду з 30-річчям незалежності Республіки Молдова. Незалежність наших країн – це результат зусиль багатьох поколінь. Україна завжди підтримуватиме територіальну цілісність Молдови у міжнародно визнаних кордонах. Бажаю дружньому народу Молдови миру, злагоди та процвітання", – написав Зеленський.
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