Зеленський привітав Санду з Днем незалежності Молдови
Президент України Володимир Зеленський привітав президента Молдови Маю Санду з 30-ю річницею незалежності Молдови.
Про це він написав у Twitter.
"Вітаю пані Маю Санду з 30-річчям незалежності Республіки Молдова. Незалежність наших країн – це результат зусиль багатьох поколінь. Україна завжди підтримуватиме територіальну цілісність Молдови у міжнародно визнаних кордонах. Бажаю дружньому народу Молдови миру, злагоди та процвітання", – написав Зеленський.