Зарплати вчителів в Україні порівняли з європейськими

Протягом 2021 року зарплати українських вчителів повинні зрости сумарно на 30%: від січня оклади підвищили вже на 20%, з грудня – зростуть майже на 9%. На даний момент середня зарплата вчителя першої категорії в державній установі – 6,6 тис. гривень або 210 євро, повідомляє Слово і діло.

При цьому міністр освіти Сергій Шкарлет стверджує, що Україна за зарплатами вчителів не пасе задніх.

У Польщі, на яку полюбляє рівнятися українська влада, середня зарплата вчителя в державній установі освіти становить 1 тис. 210 євро на місяць.

В інших країнах-сусідках України учителі в середньому заробляють: у Словаччині – 1 тис. 342 євро на місяць, в Угорщині – 1 тис. 116 євро, у Румунії – 979 євро.

Небагато, якщо порівнювати з іншими європейськими країнами, але все ж більше, ніж в Україні, отримують вчителі у Чорногорії, Боснії і Герцеговині, а також Сербії – 803 євро, 748 євро та 630 євро відповідно.

Від 1,3 тисячі до 1,5 тисячі євро в середньому отримують вчителі в Латвії, Чехії, Литві, Естонії та Греції.

У країнах Західної і Північної Європи педагоги заробляють набагато більше. Середня зарплата вчителя в Данії – 6 тис. 207 євро, в Ісландії – 5 тис. 935 євро, в Німеччині – 5 тис. 788 євро, у Фінляндії – 4 тис. 644 євро, в Австрії – 5 тис. 446 євро.

У Великій Британії середньомісячна зарплата вчителя в державній установі – 3 тис. 683 євро, в Італії – 2 тис. 816 євро, в Словенії – 2 тис. 230 євро.