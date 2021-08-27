Автогаз за ціною бензину: до чого призведе рекордне зростання цін на АЗС

Останні роки споживання автомобільного скрапленого газу в Україні постійно збільшувалося, а бензину – знижувалося. З 2012 року ринок бензину в країні скоротився вдвічі з понад 4 млн тонн до близько 2 млн тонн до 2020 року, тоді як обсяги споживання автогазу зросли з одного до понад два мільйони тонн, повідомляє УНІАН.

Причина такої любові українських автомобілістів до скрапленого газу банальна - він був істотно дешевше бензину, однак, так було не завжди.

Штучне стимулювання зростання ринку автогазу шляхом істотного збільшення акцизу на бензин почалося за президента-втікача Віктора Януковича на користь невдалого олігарха Сергія Курченка, який, отримавши доступ до дешевого російського скрапленого газу, потребував ринку його збуту в Україні.

Попри те, що режим Янукович вже давно упав, Курченко зі своїм шефом втекли в Росію, ситуація на українському ринку нафтопродуктів кардинально не змінилася. Сьогодні автомобілісти нашої країни, які заправляють машини бензином, змушені платити податок в чотири рази більший, ніж водії, які користуються газом.

Більш того, якщо бензин Україна значною мірою виробляє самостійно, то 80 відсотків автогазу доводиться імпортувати переважно з Росії.

Попри постійні обіцянки влади зрівняти акцизи на бензин і скраплений газ, щоб ліквідувати штучне викривлення ринку, знизити споживання в країні автогазу, і, відповідно, скоротити залежність від Росії, зрушень у цьому процесі поки немає. А тим часом вартість скрапленого газу і без зрівнювання акцизів стрімко підбирається до бензину.

Так, якщо в червні цього року ціни на автогаз на українських заправних станціях коливалися в районі 15,5 гривні за літр, то до кінця серпня вони наблизилися до 18 гривень за літр, і, як вважають експерти, найближчим часом ціни можуть переступити рубіж у 19 гривень за літр. Цьому сприяє зростання цін на нафтопродукти на світових ринках, дефіцит палива в Європі і проблеми з імпортними поставками в Україну.

Тим часом на тлі різкого зростання цін на автогаз, роздрібна вартість бензину змінювалася незначно.

До кінця серпня, середня ціна бензину А-92 по країні становить близько 29 гривень за літр. Таким чином, співвідношення роздрібної ціни автогазу і бензину вже перевищує 65 відсотків, а доцільним для переведення автомобілів на використання газу вважається співвідношення не більше 50 відсотків.

Річ у тому, що ще в травні уряд України, прогнозуючи стрімке зростання цін на нафтопродукти, ввів державне регулювання цін на бензин і дизельне паливо.

Щомісяця Міністерство економіки спільно з держкомпанією "Нафтогаз України" проводять розрахунки середньої вартості дизпалива і бензину на підставі європейських біржових котирувань за попередній календарний місяць.

Хоч дане рішення уряду в травні було багатьма розкритиковано, сьогодні воно довело свою ефективність, оскільки Україні вдалося уникнути спекулятивного і панічного зростання цін на бензин і дизельне паливо, чого не скажеш про автогаз, ціни на який уряд вирішив не регулювати.

Чи є таке вибіркове ставлення тимчасовою тактикою керівництва країни щодо скорочення попиту на автогаз доки ставки акцизів не будуть вирівняні, - поки не ясно.

При цьому, вже зараз очевидно, що в майбутньому позиції автомобільного скрапленого газу в нашій країні будуть істотно ослаблені, а залежність від поставок палива з Росії – знижена.

Своєю чергою, державі необхідно ефективними заходами підтримати розвиток вітчизняного нафтовидобутку і нафтопереробки, яка має величезний потенціал зростання і здатна повністю забезпечувати потреби країни.

І тоді українські водії не будуть з побоюванням під'їжджати до АЗС в очікуванні побачити табличку з новою шокуючою ціною на паливо.

Автор: Ігор Орел