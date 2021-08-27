Лікарі назвали симптоми коронавірусу у вакцинованих

Повністю вакцинована людина (яка отримала дві дози вакцини від COVID-19) може заразитися коронавірусом. Однак перебіг хвороби може істотно відрізнятися, а симптоми легко сплутати зі звичайною застудою, повідомляє РБК-Україна.

Про це йдеться в новому дослідженні вчених на порталі ZOE Covid Study.

За словами медиків, повністю вакциновані люди також заражаються коронавірусом. І таких випадків було зареєстровано близько 30% серед усіх інфікованих у Великобританії. Найбільша кількість хворих спостерігається у віковій групі від 18 до 35 років. Наступна група - серед підлітків і дітей.

Опитування показало, що у вакцинованих коронавірус проявляється такими симптомами:

Нежить

Головний біль

Чхання

Біль в горлі

Втрата нюху

Вчені відзначають, що ознаки коронавірусу у вакцинованих дуже легко сплутати зі звичайною застудою або грипом. Симптоми бувають виражені не сильно та основною ознакою залишається легке нездужання.

Крім того, дослідження показало, що симптоми коронавірусу у молодих людей можуть проявлятися до 12 тижнів. Вчені називають цей стан Long Covid.

Як проявляються тривалі симптоми коронавірусу:

Сильна втома і швидка стомлюваність

Плутане дихання

Біль або відчуття здавлювання в грудях

Як відзначають дослідники, схильність вікової групи від 18 до 35 років не виключає того, що люди більш старшого віку не заражаються.

Однак в процентному співвідношенні після початку кампанії вакцинації, саме у молодих людей найчастіше діагностується зараження коронавірусом після отримання двох дох щеплення.

Автор: Анна Шиканова