Кризи середнього віку не існує: думка британських вчених

Експерти провели дослідження, в ході якого опитали людей старше 50 років, з'ясовуючи, чи відчувають ті симптоми кризи середнього віку: болі в суглобах, нездужання, дратівливість через дрібниці, нерозуміння з боку молодшого покоління, уникнення гучних і жвавих компаній, сонливість та ін, повідомляє Menslife.

Як виявилося, 75% опитаних заявили, що не відчувають труднощів у спілкуванні з молоддю, а 43% респондентів не помічають ні одного симптому так званої кризи середнього віку.

Британські вчені заявляють, що кризи середнього віку не існує.

Більшість учасників опитування вважають, що криза середнього віку є самонавіюванням і надуманою проблемою, коли людина не перестає думати про наближення старості, тим самим прискорюючи її початок.