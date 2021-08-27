У Мексиці створили багаторазову наномаску, що знищує коронавірус

Дослідники Національного автономного університету Мексики (UNAM) створили маску з наношарів срібла і міді, яка нейтралізує коронавірус SARS-CoV-2, що спричиняє COVID-19.

Свій винахід університет назвав SakCu, де Sak - означає срібло, а Cu - хімічний символ міді.

В UNAM заявили, що за високої вірусної концентрації коронавірус зникав з маски більш ніж на 80% приблизно за вісім годин.

Якщо ж вірусне навантаження було низьким, то протягом двох годин вірусна РНК зовсім не простежувалася.

За словами науковців, при контакті з наношаром срібла та міді мембрана SARS-CoV-2 розривається, і його РНК пошкоджується.