Експерти не рекомендують МОЗ скорочувати інтервал між дозами вакцини AstraZeneca
Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) не рекомендуватиме Міністерству охорони здоров'я скорочувати інтервал між введенням першої і другої дози ковідної вакцини AstraZeneca, про це заявив голова НТГЕІ Федір Лапій, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Ми проаналізували дані, і наша рекомендація для МОЗ на сьогодні така: не скорочувати інтервали, максимально дотримуватися можливих інтервалів", - сказав Лапій.
Як зазначив Лапій, така рекомендація ґрунтується насамперед на відсутності даних, що
"якщо ми скорочуватимемо інтервал, це підвищить ефективність вакцини", і стає особливо актуальною в умовах поширення штаму
"дельта".
"Ми знаємо, що за коротших інтервалів у нас нижчий рівень антитіл, нижча ефективність. Тобто у нас немає наукових підстав говорити, що в умовах поширення "дельта"-варіанта у нас зменшення інтервалу забезпечить принаймні таку саму ефективність", - сказав він.
"Позиція НТГЕІ - не скорочувати інтервалів, а всі залишки вакцин використовувати в першу дозу", - наголосив Лапій.