Експерти не рекомендують МОЗ скорочувати інтервал між дозами вакцини AstraZeneca

Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) не рекомендуватиме Міністерству охорони здоров'я скорочувати інтервал між введенням першої і другої дози ковідної вакцини AstraZeneca, про це заявив голова НТГЕІ Федір Лапій, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми проаналізували дані, і наша рекомендація для МОЗ на сьогодні така: не скорочувати інтервали, максимально дотримуватися можливих інтервалів", - сказав Лапій.

Як зазначив Лапій, така рекомендація ґрунтується насамперед на відсутності даних, що "якщо ми скорочуватимемо інтервал, це підвищить ефективність вакцини" , і стає особливо актуальною в умовах поширення штаму "дельта".

"Ми знаємо, що за коротших інтервалів у нас нижчий рівень антитіл, нижча ефективність. Тобто у нас немає наукових підстав говорити, що в умовах поширення "дельта"-варіанта у нас зменшення інтервалу забезпечить принаймні таку саму ефективність", - сказав він.