Юлія Саніна показала епатажний образ білявки в зебровому костюмі

Фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна вражає фанатів під час виступу епатажними образами. Красуня щоразу перевтілюється в екстравагантні аутфіти та дивує прихильників не лише розкішними костюмами, але й зміною зачіски, повідомляє 24 Канал.

Гурт The Hardkiss від початку своєї кар’єри славиться ексцентричними образами. За 10 років існування гурту Юлія Саніна не змінила традицій та продовжує вражати слухачів незвичайними аутфітами.

26 серпня гурт The Hardkiss розпочав свій тур Україною, провівши свій феєричний концерт у Чернігові. Під час виступу Юлія приміряла два образи, один з яких опублікувала на своїй особистій сторінці в інстаграмі.

Співачка позувала перед камерою у зебровому аутфіті. Вона одягнула топ, який підкреслила численними срібними ланцюжками, а зверху накинувши джинсову куртку з кишенями. Образ знаменитості доповнили обтислі штани на високій посадці. На сцену Юлія вийшла у чорних ботильйонах на підборах та масивній платформі. Особливої родзинки образу додала біла коротка перука.