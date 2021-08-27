Біткоїну спрогнозували новий максимум

Середня ринкова вартість біткоїну на початку вересня може продовжити подорожчання і досягти нових максимумів. Аналітики припускають діапазон коливання ціни в межах 46-52 тисячі доларів, повідомляє Обозреватель.

"Вартість першої валюти серед усіх криптовалют буде рости за фактом закриття позицій в кінці місяця і відкритті нових у вересні. На стику місяців зазвичай відбувається оновлення існуючих максимумів" , – повідомив головний стратег із криптовалют компанії TomiEx Анжей Ковальчук.

Крім того, вплив на вартість біткоїну надаватиме зростання ціни за останній місяць більш ніж на 5 тисяч доларів. За його словами, протягом двох років криптоінвестори звикли купувати біткоїн, коли ціна зростає.