Біткоїну спрогнозували новий максимум
Середня ринкова вартість біткоїну на початку вересня може продовжити подорожчання і досягти нових максимумів. Аналітики припускають діапазон коливання ціни в межах 46-52 тисячі доларів, повідомляє Обозреватель.
"Вартість першої валюти серед усіх криптовалют буде рости за фактом закриття позицій в кінці місяця і відкритті нових у вересні. На стику місяців зазвичай відбувається оновлення існуючих максимумів", – повідомив головний стратег із криптовалют компанії TomiEx Анжей Ковальчук.
Крім того, вплив на вартість біткоїну надаватиме зростання ціни за останній місяць більш ніж на 5 тисяч доларів. За його словами, протягом двох років криптоінвестори звикли купувати біткоїн, коли ціна зростає.
"Зараз, можна сказати, що крипторинок знову буде піддаватися впливу вироблених драйверів, які підкріплені фактичними зростанням ціни протягом літа", – резюмував Ковальчук.