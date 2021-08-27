Данія скасує всі антиковідні обмеження

Уряд Данії повідомив про скасування всіх обмежень, раніше введених в ході пандемії, повідомляє Deutsche Welle.

Тим самим з цього дня не діятимуть обмеження, закріплені в прийнятому на початку липня постанові про заходи при проведенні великих заходів і відвідування громадських місць, говориться в поширеному датським урядом заяві.

Рішення пов'язане з широкою підтримкою населенням вакцинації, а також з жорстким контролем над епідемією, вказується далі. За словами міністра охорони здоров'я Магнуса Хеуніке, в Данії вдалося досягти "рекордно високого рівня вакцинації".

"Уряд обіцяв не продовжувати заходи довше, ніж не обходимо, і ми виконуємо цю обіцянку. Але навіть якщо ми зараз знаходимося в сприятливій ситуації, епідемія ще не закінчилася, і уряд без коливань прийме швидких заходів, якщо пандемія знову поставить під загрозу важливі функції в нашому суспільстві", - підкреслив він.

У Данії повністю вакциновано близько 80 відсотків жителів старше 12 років

В даний час в Данії необхідно надавати довідки про вакцинацію або перенесене захворювання при відвідуванні громадських місць. Крім того, діють обмеження на нічний продаж алкоголю і чисельність учасників заходів в закритих приміщеннях.

За офіційними даними на 26 серпня, в Данії повністю вакциновано майже 80 відсотків жителів старше 12 років, більше 85 відсотків пройшли часткову вакцинацію. З початку пандемії коронавірус в 6-мільйонній країні було виявлено у понад 340 тисяч осіб, близько 2,5 тисячі пацієнтів померли від наслідків COVID-19.