Запуск космічного корабля New Shepard пройшов успішно

26 серпня о 17:31 за московським часом зі стартового майданчика Launch Site One в Західному Техасі (США) компанія Blue Origin успішно провела запуск космічного корабля New Shepard без екіпажу на борту, повідомляє Технология машиностроения.

Це була четверта космічна місія компанії в цьому році і 17-я за всю її історію.

Для космічного корабля New Shepard цей політ став восьмим. Мета даної місії полягає в перевірці надійності обладнання, це вже другий політ у рамках спільного з NASA експерименту по демонстрації технологій посадки на Місяць.

На борту ракети встановлено 18 одиниць обладнання, 11 з них спонсорує NASA.