Біткоїн знову виріс в ціні: що відбувається на ринку криптовалют

Біткоїн знову виріс в ціні: що відбувається на ринку криптовалют

У п'ятницю, 27 серпня, курс найпопулярнішої криптовалюти - біткоїну – знову виріс в ціні, повідомляє Сегодня.

За останню добу він подорожчав на 1,09%. До 13:00 за київським часом біткоїн торгувався на рівні 47,5 тис. доларів.

Ціна інших криптовалют

  • Ethereum – 3 123 доларів (+ 0.36%);
  • Litecoin – 168.80 доларів (-1.48%);
  • NEO – 52.04 доларів (-2.73%).

Прогнози експертів

Стратег Bloomberg Intelligence Майк Макглоун зазначає, що у біткоїну є потенціал досягти 100 тис. доларів. Він вважає, що Bitcoin стане цифровим "золотом". Водночас керівник інвестиційного департаменту ICB Fund Аарон Хомський вважає, що біткоїну заважає розвиватися регулярна невизначеність.

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