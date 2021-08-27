В Івано-Франківську за вакцинацію обіцяють квитки на футбол

В Івано-Франківську за вакцинацію з 1 вересня по 1 жовтня можна буде отримати квитки на футбол і 100 грн на карту "Галка" для оплати проїзду в громадському транспорті. Про це заявив мер міста Руслан Марцінків, повідомляє Ліга.net.

Мер Івано-Франківська повідомив, що власники карт Галка, які вакцинуються з 1 вересня по 1 жовтня, зможуть звернутися в КП "Електроавтотранс" та отримати на карту 100 грн.

Також вакциновані в цей період зможуть безкоштовно отримати в касах стадіону "Рух" п'ять квитків на домашні футбольні матчі МФК "Прикарпаття".

Щеплення від коронавірусу, як повідомив мер, в Івано-Франківську щодня роблять в міських поліклініках та центрах масової вакцинації.

Також Марцінків повідомив, що педагоги Івано-Франківська, вакциновані до 1 вересня, отримають 1000 грн. премії.