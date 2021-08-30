Розкрито вплив прийому їжі на нюх

Дослідники з США з'ясували, що попередній прийом їжі у людей впливає на розпізнавання її запаху відповідальними за нюх областями мозку, повідомляє Лента.Ру.

В ході експерименту вчені з Північно-Західного університету давали учасникам дослідження понюхати суміш двох запахів - «харчового» і «нехарчового». Так, запах булочки з корицею був змішаний з кедровим, а піци - з запахом сосни. Частка кожного з запахів варіювалася. Знаходилися весь цей час в сканері магнитно-резонансної томографії (МРТ) учасників експерименту просили назвати, який з запахів їм відчувався домінантним. Їх робота опублікована в журналі PLOS Biology.

Робилося це двічі - один раз, коли люди не їли до цього шість годин, і інший, коли вони до цього брали їжу, відповідну одному з «харчових» запахів. При цьому в першому випадку в сусідній кімнаті дослідник готував ту ж саму їжу. Після цього вчені оцінили, яка частка «харчового запаху» в обох випадках була необхідна для того, щоб нюх людини стало вважати запах домінантним. З'ясувалася, що для голодних людей ця частка була менше - в суміші «коричного» і «кедрового» запахів їм було потрібно всього 50 відсотків першого (в порівнянні з 80 відсотками для ситих).

МРТ досліджуваних показала, що в ситих учасників експерименту в порівнянні з голодними акуратність розпізнавання запахів їжі в відповідальних за це областях мозку знижувалася. Їх мозок при цьому також рідше розпізнавав «харчовій» запах як запах їжі.