Рідкісний кадр: Оксана Марченко показала свого дорослого сина

Популярна українська телеведуча і підприємець Оксана Марченко нечасто балує шанувальників фотографіями своїх рідних, повідомляє WomanEL.

Але сьогодні 48-річна знаменитість зробила виняток і оприлюднила спільну фото з сином Богданом від попереднього шлюбу. Приводом для цього послужило його день народження. Йому виповнилося 24 роки.

Фото: Instagram Оксани Марченко