Рідкісний кадр: Оксана Марченко показала свого дорослого сина
Популярна українська телеведуча і підприємець Оксана Марченко нечасто балує шанувальників фотографіями своїх рідних, повідомляє WomanEL.
Але сьогодні 48-річна знаменитість зробила виняток і оприлюднила спільну фото з сином Богданом від попереднього шлюбу. Приводом для цього послужило його день народження. Йому виповнилося 24 роки.
«Дорогий Син. З Днем народження! Я не пам'ятаю, чи говорила раніше, що багато моїх досягнення як земну людину пов'язані з твоїм народженням. Найголовніше - я стала сильнішою і сміливіше! Ти став дуже розумним, вихованим, шляхетним чоловіком, але тепер завдання ускладнюється: стати справжньою Людиною з великої букви. У тебе є з кого брати приклад, і я вірю в тебе! Будь любимо, здоровий і щасливий, свої невдачі і поразки приймай з вдячністю і розумінням, що це іспити, здавши які, піднімешся вище. Якщо будуть проблеми або складні питання, чи просто комусь захочеться подзвонити, - ти знаєш мій номер ... », - зазначила зіркова мама.