Міжбанк: Нацбанк відреагував на зростання долара

Невщухаючий попит на безготівковий долар на міжбанківському валютному ринку в п'ятницю змусив Національний банк втрутитися і вийти з інтервенцією на продаж долара за ціною 26,94 гривень.

Це сталося після того, як цінник на покупку злетів до 26,937 гривень, а на продаж досяг 26,95 гривень. Вихід регулятора, який більше двох місяців тільки скуповував валюту, з продажем трохи охолодив запал спекулянтів і змусив експортерів ставити ордера нижче рівня, визначеного Нацбанком.

Ажіотаж сьогодні спостерігається і на готівковому валютному ринку. Готівкового «американця» в оптових обмінниках Києва вранці почали продавати по 27 гривень рівно, до обіду цінник підняли до 27,02-27,05 гривень. Оператори валютного ринку з різних міст повідомляють про зростання попиту на готівкову валюту.

Євро на FOREX в п'ятницю торгується в неширокому діапазоні 1,1740-1,1769 долара. Ринки з нетерпінням чекають виступу глави ФРС США Джерома Пауелла на симпозіумі в Джексон-Хоул, наміченого на 17:00 за київським часом. Меседжі, озвучені Пауеллом, можуть мати серйозний вплив на ситуацію на світових ринках: передбачається, що вже сьогодні він може повідомити про швидкий початок згортання програми стимулювання американської економіки. Готівковий євро сьогодні знову виріс слідом за доларом: вранці київські обмінники продавали його по 31,55-31,60 гривень, а до обіду - вже по 31,65-31,67 гривень.

Російський рубль з 74,30 виріс до 73,90 рублів за долар, а потім знову відновив зниження. Наближення чергового урагану до узбережжя США та розгортання услід за цим зростання світових цін на нафту сьогодні підтримують російську валюту. У Києві готівковий рубль сьогодні продають по 3,62-3,64 гривні за 10 рублів.