У найближчому майбутньому європейський континент чекають великі зміни, повідомляє UBR.

Топ-5 людей і подій, які змінять обличчя Європи, описало в статті авторитетне британське видання London Post.

Тут і нова хвиля епідемії коронавірусу - перша після масової вакцинації. Звільнення Ангели Меркель з посади канцлера, що призведе до нових тенденцій в управлінні найбільшою економікою ЄС вперше за 16 років. Глобальна зміна відносин Західної Європи - зі Східною Європою з ідеологічних мрій - на економічний прагматизм, очевидним результатом чого стануть грандіозні зміни в Україні, де все ще більший вплив отримають ідеї опозиційного політика Віктора Медведчука про необхідність відновити економічні відносини з Росією.

Також Європу очікує нова масштабна міграційна криза, яка поставить під удар гуманістичні цінності ЄС і необхідність зміцнювати кордони співтовариства.

Нова хвиля коронавірусу

На жаль, вона невблаганно наближається, вже встигнувши зачепити ряд країн і загрозливо натякнути про майбутню важку осінь.

Ця хвиля буде визначальною, тому що, по суті, стане першою хвилею Covid-19, яка атакує країни після старту глобальної вакцинації.

І то, як країни Європи впораються з погіршенням епідеміологічної ситуації, наочно покаже перспективу як глобальної боротьби з коронавірусом, так і повсякденного життя в умовах "сусідства" з Covid-19 і його новими штамами.

До речі, про штами. На тлі появи нових штамів коронавірусу (зокрема, штаму "Дельта") варто очікувати продовження і навіть посилення "гонки вакцин", яким належить пройти "польове випробування" їх можливостей проти нових варіацій Covid-19.

Власне, тому успіх або невдача в стримуванні Covid-19 цієї осені також безпосередньо вплине на ситуацію з "антіваксамі" і противниками карантинних обмежень, що періодично проводять масштабні акції протесту в багатьох країнах Європи.

Як відомо, вони протестують проти карантинних обмежень, багато з протестів також присвячені відмови від "примусової" вакцинації. Деякі з протестів вже доходили до зіткнень з правоохоронцями, тому недооцінювати масовість і настрій учасників протесту в даному випадку небажано.

Успіх вакцинації явно повинен буде остудити їхній запал, хоча б на деякий час. Протилежний же результат подарує їм дуже серйозні бонуси в подальших протестах. Як мінімум, у вигляді нових прихильників.

Звільнення Меркель

Ангела Меркель, яка обіймала пост канцлера Німеччини протягом 16 років, більше не буде претендувати на цей пост. Вона відмовилася від поста голови правлячої партії - Християнсько-демократичного союзу (ХДС) ще в жовтні 2018 року. Таким чином, країна вже цієї осені, за результатами виборів до Бундестагу, отримає нового канцлера.

Парламентські вибори в Німеччині відбудуться 26 вересня. Претендентів на пост канцлера троє: представник ХДС Армін Лашет, представниця "Зелених" Аннали Бербок, а також представник "Соціал-демократичної партії Німеччини" Олаф Шольц.

На даний момент, згідно з опитуваннями, лідирує правлячий блок ХДС/ХСС, за ними влаштували погоню соціал-демократи, що відстають приблизно на 5 пунктів, і "зелені", які відстають приблизно на 7-8 пунктів.

Додаткова інтрига після відходу Меркель і в контексті майбутніх виборів - це майбутній результат праворадикальної партії "Альтернатива для Німеччини". На минулих виборах в Бундестаг ультраправі вперше увійшли до парламенту, відразу ж показавши третій результат по країні, що в підсумку принесло їм 94 мандати.

Якщо їм вдасться поліпшити свій результат - це, цілком ймовірно, позначиться на подальшій політиці Німеччини, з огляду на те, з якими труднощами вдалося сформувати правлячу коаліцію в Бундестазі в минулий раз (тоді, нагадаємо, варіант з входженням у владу "Альтернативи", з огляду на їх радикальні погляди, не розглядався).

Від того, хто обійме посаду канцлера, враховуючи рівень впливу Німеччини, буде прямо залежати подальший розвиток глобальної політики в Європі. З огляду на, що позиції претендентів на пост канцлера з багатьох питань різняться, це вносить додаткову інтригу як в майбутнє протистояння на виборах, так і в майбутнє політичних розкладів на континенті.

Економічний і політичний прагматизм

Ми вважаємо, що це вже можна назвати глобальною подією. Ідеї прагматизму захоплюють все більше і більше країн, опановуючи умами їх влади.

Суть: відмова від емоційних рішень і заяв і підхід до вирішення важливих проблем з прагматичної точки зору, в першу чергу, виходячи з конкретних інтересів своєї країни.

За прикладами далеко ходити не треба. Один з найбільш показових - це рішення по газопроводу "Північний потік-2".

"Північний потік-2" - це трубопровід довжиною в 1230 км, по якому будуть транспортувати газ з Росії до Німеччини. Його будують з 2018 року в водах Балтійського моря, вартість проекту - понад 11,5 млрд доларів.

Будують з перервами, оскільки зустрічають опір з боку ряду країн, які протестують проти посилення енергетичного впливу Росії.

Незважаючи на боротьбу проти будівництва даного газопроводу, незважаючи на різні санкції і вимоги, звинувачення щодо будівництва "газової зброї шантажу", він практично добудований.

В першу чергу, тому що це виявилося банально вигідним для Німеччини. І в підсумку, з даним фактом змирилися і США, де, до речі, теж останнім часом переважає прагматизм (досить згадати виведення їх військ з Афганістану, просто тому що президент Байден більше не бачив сенсу їх там тримати).

Не змирилася тільки Україна (найбільше втрачає через запуск СП-2), яка продовжувала вимагати зупинити будівництво. Але в підсумку її просто поставили перед фактом.

Повернення в Україні до активного політичного життя Віктора Медведчука

Восени Україну чекають сильні потрясіння. Через майбутню економічну і соціальну кризу країні доведеться вибирати між двома варіантами: необхідністю домовлятися з Росією, що вимагає здоровий глузд, і повністю здати всі залишки незалежності міжнародним корпораціям, що відстоює чинна влада. Очікується хвиля масових протестів через непідйомні комунальні тарифи. Крім того, населення буде вимагати зупинити нарешті війну на Донбасі.

Єдиний політик, який здатний запропонувати інший - мирний шлях розвитку країни - це опозиційний лідер Віктор Медведчук, який сьогодні зазнає політичних репресій з боку української влади.

Медведчук, на якого накладено американські санкції, послідовно проводить політику зближення України з Росією, якою керує його близький друг Володимир Путін.

Партія Медведчука - "Опозиційна платформа - За життя" - займає друге місце за всіма соціологічними опитуваннями, а в разі дострокових парламентських виборів цілком може обійти втрачаючу довіру партію президента Зеленського.

Таким чином, очолити Україну або на прем'єрській, або на президентській посаді може Медведчук. Це призведе до набуття стабільності в регіоні, тому що тільки він може домовиться з Росією про досягнення миру на Сході України, буде будувати відносини з Європою на паритетних підставах, а не вести себе як шантажист або жебрак.

Це дозволить перебудувати відносини в Східній Європі з чистого аркуша.

Посилення міграції

Цій проблемі вже, насправді, багато років. Але останнім часом вона тільки посилюється. Європу буквально захльостує хвилями мігрантів з проблемних країн, які переживають війни, голод, економічні та інші проблеми.

Новий поштовх стався зовсім недавно, після захоплення Афганістану бойовиками радикального угрупування ісламізму "Талібан", які дочекалися свого "зоряного часу" після відходу військ США з країни.

Весь світ облетіли кадри того, як жителі Афганістану, ризикуючи життям, намагаються покинути територію країни. І Штати, як і багато країн Європи, зіткнулися з необхідністю прийняти і десь розмістити ще тисячі біженців.

На це, до речі, згодні не всі країни. Наприклад, канцлер Австрії Себастьян Курц вже встиг заявити, що більше не хоче приймати біженців з цієї країни (на даний момент на території Австрії перебуває понад 40 тисяч афганців).

Але, закрити очі на цю проблему країнам Європи навряд чи вийде. Тим більше, що проблема біженців актуальна не тільки в контексті Афганістану.

Вже давно відомо про проблеми з біженцями на кордоні Литви і Білорусі, потоки мігрантів не слабшають, а в якісь моменти навіть посилюються і в інших країнах Європи.

Загалом, проблема дуже, навіть занадто актуальна. І найближчим часом покаже, як Європа зможе з нею впоратися. І чи впорається взагалі.