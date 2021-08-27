Pоналду попрощався з партнерами по Ювентусу

36-річний форвард Кріштіану Роналду близький до відходу з "Ювентусу". Португалець попрощався з футболістами туринської команди, повідомляє УНИАН.

Про це повідомляє авторитетний та знаменитий журналіст Фабріціо Романо у своєму Twitter.

За інформацією джерела, Кріштіану прибув на базу "Ювентуса" та провів там всього 40 хвилин. Роналду не тренувався, а забрав свої речі зі шкафчика та попрощався з колегами.

Роналду прагне підписати контракт з новим для себе клубом "Манчестер Сіті" в найближчі години. Славетний бомбардир чекає поки "Ман Сіті" надішле офіційний запит щодо його трансферу в офіс "Ювентусу".