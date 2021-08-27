Зеленський: ЄС має визнати європейську перспективу України, Грузії та Молдови

Президент України Володимир Зеленський заявив, що він очікує визнання європейської перспективи України, Грузії та Молдови, як учасниць "асоційованого тріо", з боку країн Європейського Союзу, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"19 липня президенти України, Молдови та Грузії поклали початок "асоційованому тріо", яке має наблизити наші країни до отримання повноправного членства в Європейському Союзі. Ми очікуємо підтримки цієї ініціативи з боку Польщі, Румунії та інших наших партнерів. На цьому шляху наступним важливим кроком має стати визнання європейської перспективи країн "асоційованого тріо" , - заявив Зеленський під час спільного з президентами Молдови та Румунії брифінгу в Кишиневі.

Він також зазначив, що "Україна вже розпочала відповідну роботу з кожною державою Європейського Союзу окремо".