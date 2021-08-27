Щасливчики осені: знаки Зодіаку, яким пощастить найбільше

Астролог Влад Росс розповів, представники яких знаків зодіаку виявляться на вершині успіху цієї осені, повідомляє УНИАН.

Найбільш сприятливим періодом осінь 2021 року стане для трьох знаків Зодіаку:

1 місце - Водолій

Юпітер, планета великого щастя, увійде в знак Водолія, а тому представники цього знака будуть на коні. Водолія буде працювати в багатьох сферах, але особливо в кар'єрі, бізнесі і нових починаннях. Удача буде постійно супроводжувати йому. У житті Водолія цієї осені все буде шик, блиск, краса.

2 місце - Терези

Терезам також буде везти у всьому. Все в їхньому житті буде складатися як не можна круто, особливо в коханні, відносинах і зачатті дітей. Вдалими будуть творчі проекти та подорожі.

3 місце - Близнюки

Осінь для них обіцяє бути вкрай вдалим періодом. У Близнюків все складеться чудово при отриманні освіти або підвищенні рівня кваліфікації, а також в далеких поїздках і подорожах. Сприятлива в цей період еміграція, а також зустрічі з вчителями. Восени може змінитися коло інтересів Близнюків і їх світогляд, але це піде їм тільки на користь.