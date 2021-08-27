Лукашенко: Українці - це наші люди

Олександр Лукашенко в ході візиту на підприємство Білоруськалій в п'ятницю, 27 серпня, заявив, що Білорусь не має наміру розривати економічні відносини з Україною, повідомляє Кореспондент.

"За словами Олександра Лукашенка, сьогодні, незважаючи на позицію українського керівництва, білоруська сторона веде діалог про те, щоб не порвати економічні відносини, і думає про розвиток співробітництва", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що церемонії запуску Петриківського ГЗК був присутній депутат Верховної Ради Євген Шевченко, який знімає фільм про Білорусь.

"Українці - це наші люди. Ми в будь-яких ситуаціях будемо ставитися по-людськи до цих людей, як би себе там ні позиціонував ваш президент", - заявив Лукашенко.

Він зазначив, що "Україна - житниця Радянського Союзу, вона і буде житницею".