Зеленський запропонував Молдові та Румунії посилити взаємодію в Чорному морі

Президент України Володимир Зеленський запропонував Молдові та Румунії приєднатися до посилення військово-морської взаємодії в регіоні Чорного моря, оскільки через активну мілітаризацію Криму морське судноплавство і торгівля в регіоні опинилися під загрозою, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Через активну мілітаризації нашого українського Кримського півострова під загрозою опинилося морське судноплавство і торгівля в регіоні. Ми повинні разом вирішувати ці сучасні виклики.

З цією метою Україна вийшла з ініціативою посилити взаємодію по лінії військово-морських сил причорноморських держав. Ми пропонуємо нашим колегам - і Румунії, і Молдові, які мають вихід до Чорного моря, також приєднатися до цієї ініціативи" , - заявив Зеленський.

"Давайте об'єднувати наші зусилля, як дружні сусіди, які мають спільне минуле, як партнери, які однаково бачать майбутнє, як дружні і братерські народи, заради успіху наших народів" , - додав він.

Кроєм того, за словами Зеленського, високою залишається військова загроза навколо України.

"Критичним є її рівень з півночі, де Білорусь використовують сьогодні як додатковий плацдарм агресивних дій. Інші постійні джерела загрози - російські війська в придністровському регіоні Молдови, в Абхазії ..." , - зазначив президент.

Президенти України, Румунії та Польщі Володимир Зеленський, Клаус Йоганніс та Анджей Дуда знаходяться в Кишиневі на запрошення президента Молдови Маї Санду. Вони беруть участь в урочистостях з нагоди святкування в п'ятницю 30-річчя незалежності Молдови.