Теракти в Кабулі: збільшилася кількість жертв

За даними журналістів, в Афганістані в результаті вибухів біля аеропорту Кабула загинули щонайменше 110 осіб - в тому числі 13 американських солдатів, повідомляє Слово і діло.

Американські війська, які допомагають евакуювати афганців, готуються до нових атак.

26 серпня в столиці Афганістану Кабулі сталася серія терактів. Пізніше стало відомо, що за вибухами стоять смертники терористичної організації "Ісламська держава".

Президент США Джо Байден віддав наказ збройним силам Сполучених Штатів готуватися нанести удар по терористах "ІГІЛА".

Сьогодні вранці було відомо про 103 загиблих через теракт в Кабулі.

Протягом дня в районі міжнародного аеропорту в Кабулі були відновлені евакуаційні рейси. Евакуація з країни іноземних громадян і афганців триває. Місцеві ЗМІ повідомляють, що кількість людей, які чекають біля аеропорту, збільшилася.