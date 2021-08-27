TikTok планує збільшити тривалість відеороликів

Останнім часом TikTok все більше розширює свій функціонал та можливості. Цього ж разу, виявилося, що додаток планує збільшити тривалість відеороликів до п'яти хвилин, повідомляє РБК-Украина.

За словами дослідника соціальних мереж Метта Наварра, TikTok також розглядає можливість того, аби збільшити тривалість своїх відеороликів до десяти хвилин.

Наразі невідомо коли оновлення отримають усі користувачі додатку, одна є ті, хто вже має можливість завантажувати п'ятихвилинні ролики.

Втім, судячи з реакції фанатів платформи, не усі були задоволені відповідним нововведенням, оскільки це все більше нагадує функціонал Youtube.