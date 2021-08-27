Nissan готує субкомпактний електромобіль

Nissan анонсував плани з виведення на початку 2022 року на ринок Японії абсолютно нового електромобіля. Він буде створений у кооперації з Mitsubishi фахівцями спільного підприємства NMKV, повідомляє Обозреватель.

Компанія NMKV, заснована 1 червня 2011 року, належить партнерам в рівних частках, а її діяльність буде спрямована на розробку та виробництво "Кей-карів" для японського ринку.

Nissan DAYZ випускаються спільним підприємством NMKV. Джерело: Nissan

"Кей-кари" – це мініатюрні автомобілі довжиною не більше 3,4 м, об'ємом двигуна до 660 см3 та потужністю не більше 47 кВт (64 к.с.). Завдяки компактним розмірам і економічності, вони користуються податковими та страховими пільгами. Тож не дивно, що вони користуються у Японії хорошим попитом.

Новинка буде мати всі переваги електромобіля, включаючи швидкий старт з місця, безшумність та плавність їзди. Також він буде оснащений найсучаснішими технологіями в області комфорту та безпеки, включаючи системи допомоги водієві.

Автомобіль отримає батарею місткістю 20 кВтг, що забезпечить достатній запас ходу для повсякденної експлуатації. Крім того, завдяки системі двосторонньої зарядки, електромобіль можна використовувати як джерело живлення для домогосподарства або мобільного генератора електроенергії при НС.

Модель матиме максимально допустимі для "Кей-карів" розміри: 3395х1475х1655 мм, завдяки чому він прекрасно підійде для тісних японських мегаполісів та особливостей місцевого дорожнього руху. Орієнтовна ціна електромобіля з урахуванням субсидій буде на рівні 2 млн йен ($18 тисяч).

Nissan Rocx – ще одне дітище NMKV. Джерело: Nissan

Нагадаємо, що компанія Nissan є піонером в області масового виробництва електромобілів. З 2010 року компанія реалізувала понад 500 тисяч електрокарів Leaf. В рамках фірмової стратегії розвитку планується, що кожна нова модель бренду, представлена на ключових ринках, буде електрифікована до початку 2030-х років.