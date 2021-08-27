Порт Чорноморськ опинився на межі банкрутства
ДП «Морський торговельний порт Чорноморськ» опинився на межі банкрутства. Про це заявив в.о. директора ДП «МТП «Чорноморськ» Олександр Попов, повідомляє AgroPortal.
«Станом на 20 липня 2021 року - на момент мого повернення до керівництва - я змушений був констатувати ... що наше підприємство опинилося фактично біля останньої межі і ми стоїмо на порозі банкрутства. ДП «МТП «Чорноморськ» отримало негативні наслідки відсутності у 2021 році системного менеджменту і неналежного контролю за оперативною діяльністю, в т.ч. фінансового планування всередині компанії», - сказано в повідомленні.
Олександр Попов навів результати діяльності:
- фінансовий результат за перше півріччя 2021 року - мінус 173,4 млн грн;
- валовий прибуток знизився на 53%;
- прибутковість усіх підрозділів скоротилася на 67%;
- всі підрозділи порту (крім поромної переправи) працюють зі збитками, включаючи портофлот;
- обсяги вантажно-розвантажувальних робіт (ВРР) впали на 54%;
- обсяги перевалки скоротилися на 25% (1,747 млн т в першому півріччі 2021 року);
- доходи від стивідорної діяльності зменшилися на 82%;
- кредиторська заборгованість зросла на понад 230 млн грн;
- заборгованість перед містом Чорноморськ з податку на землю - 8,4 млн грн;
- заборгованість по оплаті ПДВ - 7,3 млн грн;
- частину нерухомого майна порту заарештовано;
- залишки на розрахунковому рахунку та в касах підприємства знизилися до історичного мінімуму - 7,4 млн грн.
«Різниця між доходами і витратами щомісяця становить мінус 42 млн грн. При цьому, тільки на фонд заробітної плати по підприємству необхідно щомісяця виділити 28-32 млн грн без податків», - додав він.