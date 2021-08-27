ДП «Морський торговельний порт Чорноморськ» опинився на межі банкрутства. Про це заявив в.о. директора ДП «МТП «Чорноморськ» Олександр Попов, повідомляє AgroPortal.

«Станом на 20 липня 2021 року - на момент мого повернення до керівництва - я змушений був констатувати ... що наше підприємство опинилося фактично біля останньої межі і ми стоїмо на порозі банкрутства. ДП «МТП «Чорноморськ» отримало негативні наслідки відсутності у 2021 році системного менеджменту і неналежного контролю за оперативною діяльністю, в т.ч. фінансового планування всередині компанії» , - сказано в повідомленні.

Олександр Попов навів результати діяльності:

фінансовий результат за перше півріччя 2021 року - мінус 173,4 млн грн;

валовий прибуток знизився на 53%;

прибутковість усіх підрозділів скоротилася на 67%;

всі підрозділи порту (крім поромної переправи) працюють зі збитками, включаючи портофлот;

обсяги вантажно-розвантажувальних робіт (ВРР) впали на 54%;

обсяги перевалки скоротилися на 25% (1,747 млн т в першому півріччі 2021 року);

доходи від стивідорної діяльності зменшилися на 82%;

кредиторська заборгованість зросла на понад 230 млн грн;

заборгованість перед містом Чорноморськ з податку на землю - 8,4 млн грн;

заборгованість по оплаті ПДВ - 7,3 млн грн;

частину нерухомого майна порту заарештовано;

залишки на розрахунковому рахунку та в касах підприємства знизилися до історичного мінімуму - 7,4 млн грн.