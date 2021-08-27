Зеленський повідомив про критичний рівень загрози для України від Білоруссі

Президент Володимир Зеленський наголошує на високому рівні військової загрози навколо України і називає критичним рівень загрози від кордону з Білоруссю, повідомляє Укрінформ.

"Сьогодні комплексний розвиток неможливий без достатнього рівня безпеки і стабільності в нашому регіоні. Високою залишається військова загроза навколо України. Критичним є рівень загрози з півночі, де Білорусь використовують сьогодні як додатковий плацдарм агресивних дій", - зазначив Зеленський.

Також Президент наголосив, що інші постійні джерела загрози в регіоні - російські війська у Придністровському регіоні Молдови, Абхазії тощо.

Президент Володимир Зеленський у п'ятницю перебуває з візитом у Кишиневі з нагоди 30-ї річниці незалежності Молдови.