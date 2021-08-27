Зеленський повідомив про критичний рівень загрози для України від Білоруссі

Зеленський повідомив про критичний рівень загрози для України від Білоруссі

Президент Володимир Зеленський наголошує на високому рівні військової загрози навколо України і називає критичним рівень загрози від кордону з Білоруссю, повідомляє Укрінформ.

"Сьогодні комплексний розвиток неможливий без достатнього рівня безпеки і стабільності в нашому регіоні. Високою залишається військова загроза навколо України. Критичним є рівень загрози з півночі, де Білорусь використовують сьогодні як додатковий плацдарм агресивних дій", - зазначив Зеленський.

Також Президент наголосив, що інші постійні джерела загрози в регіоні - російські війська у Придністровському регіоні Молдови, Абхазії тощо.

Президент Володимир Зеленський у п'ятницю перебуває з візитом у Кишиневі з нагоди 30-ї річниці незалежності Молдови.

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