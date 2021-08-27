"Маска" 2 сезон: імена зіркових детективів шоу

Вже зовсім скоро відбудеться прем'єра другого сезону гіпершоу "Маска"! Поки творці проєкту готують нових загадкових героїв, вони розсекретили імена зіркових детективів – Настя Каменських, Олег Винник, Оля Полякова та Дзідзьо, повідомляє 24 Канал.

Глядачі нетерпляче чекають на прем'єру нового сезону шоу "Маска". Вже через декілька місяців 20 загадкових персонажів приголомшуватимуть співом.

Зіркові детективи 2 сезону "Маски"

У другому сезоні за стіл зіркових детективів повернуться знаменитості, які вже були минулого року. Серед них:

Настя Каменських;

Олег Винник;

Оля Полякова;

Дзідзьо.

Перший сезон приніс їм чимало задоволення та позитивних емоцій, тому зірки з радістю зустрінуться з глядачами та персонажами шоу, щоб вдруге зіграти цю цікаву, непередбачувану гру.

Фото з інстаграму шоу "Маска"

Фото з інстаграму шоу "Маска"

Фото з інстаграму шоу "Маска"

Текст публікації шоу "Маска":

Зіркові детективи знову у справі! Скучили за ними? У другому сезоні гіпершоу "Маска" глядачі намагатимуться розсекретити знаменитостей у костюмах разом із NK, Олею Поляковою, Олегом Винником та Дзідзьо! Вони вже рахують дні до моменту, коли познайомляться з двадцяткою абсолютно нових героїв. Це буде незабутньо! До зустрічі!