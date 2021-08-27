У Києві евакуювали Печерський райсуд
У Києві перевіряють інформацію про замінування Печерського районного суду. Наразі будівлю евакуювали. Про це заявила прес-секретар Шевченківського управління поліції Києва Анна Зубрева, повідомляє РБК-Украина.
"З будівлі працівниками судової охорони евакуйовано 120 людей", - розповіла вона.
На місці події вже працюють правоохоронці та вибухотехніки. Фахівці перевіряють будівлю на наявність вибухових пристроїв.
Нагадаємо, в четвер, 26 серпня, надійшло повідомлення про замінування будівлі Київського апеляційного суду.
Дмитро Левицький